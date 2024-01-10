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16:54, 10 января 2024Мир

В ЕС заявили о нежелании Трампа помогать в случае нападения

Politico: Трамп заявил о нежелании помогать ЕС в случае военного нападения
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Cheney Orr / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что не желает помогать Европейскому союзу (ЕС), в случае если тот подвергнется военному нападению. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на французского еврокомиссара Тьерри Бретона.

«Вы должны понимать, что если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас», — привел Бретон слова Трампа, сказанные им во время разговора с фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году.

По словам Бретона, бывший американский лидер также добавил, что страны ЕС «должны ему 400 миллиардов долларов, потому что немцы не заплатили столько, сколько они должны были заплатить за оборону».

Ранее бывший президент США Барак Обама выразил обеспокоенность из-за возможной победы Трампа на выборах. По словам источников, Обама напрямую заявил американскому лидеру Джо Байдену о необходимости более агрессивно вести избирательную кампанию.

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      Максим Габриелян
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