Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 10 января 2024Бывший СССР

В Киеве пожаловались на отправку в Израиль предназначенного для Украины оружия

Посол Украины Боднар: предназначенное для Украины оружие отправляется в Израиль

Фото: Amir Cohen / Reuters

Предназначенное для Киева оружие отправляется в Израиль. На это пожаловался посол Украины в Турции Василий Боднар, передает газета T24.

«Международные СМИ обратили свое внимание в этом направлении (сектора Газа), поэтому есть те, кто думает, что война на Украине закончилась», — сказал дипломат.

Боднар также признал, что внутренняя политическая ситуация в странах Запада становится фактором, влияющим на отправку помощи на Украину.

В качестве примеров он указал предстоящие президентские выборы в США, поведение Венгрии и Словакии, а также блокаду украинских грузовиков в Польше.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Завитневич назвал главными причинами падения объемов военной помощи Украине неготовность оборонного промышленного комплекса (ОПК) стран НАТО и низкие запасы боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике

      Президент Польши прокомментировал задержание экс-главы МВД страны

      В Киеве пожаловались на отправку в Израиль предназначенного для Украины оружия

      Названы сроки строительства завода производителя дронов Bayraktar на Украине

      Российского блогера заподозрили в сексуальной связи с 12-летней дочерью

      В России оценили вероятность исчезновения бананов из-за бунтов в Эквадоре

      Россия попала в тройку стран с ростом реальных зарплат

      От мэра российского города захотели избавиться из-за мусорного коллапса

      У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости