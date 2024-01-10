В Киеве пожаловались на отправку в Израиль предназначенного для Украины оружия

Посол Украины Боднар: предназначенное для Украины оружие отправляется в Израиль

Предназначенное для Киева оружие отправляется в Израиль. На это пожаловался посол Украины в Турции Василий Боднар, передает газета T24.

«Международные СМИ обратили свое внимание в этом направлении (сектора Газа), поэтому есть те, кто думает, что война на Украине закончилась», — сказал дипломат.

Боднар также признал, что внутренняя политическая ситуация в странах Запада становится фактором, влияющим на отправку помощи на Украину.

В качестве примеров он указал предстоящие президентские выборы в США, поведение Венгрии и Словакии, а также блокаду украинских грузовиков в Польше.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Завитневич назвал главными причинами падения объемов военной помощи Украине неготовность оборонного промышленного комплекса (ОПК) стран НАТО и низкие запасы боеприпасов.