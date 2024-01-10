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13:54, 10 января 2024Бывший СССР

В Латвии испугались влияния «Слова пацана»

TVNet: в Латвии полиция предупредила школы об опасности сериала «Слово пацана»

Кадр: фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Государственная полиция Латвии отправила письма в рижские школы с предупреждением об опасности российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет портал TVNet.

Как уточняется, 70 школ получили письма с предупреждением, что школьники могут создавать банды под влиянием сериала и провоцировать драки. «Молодые люди, вдохновленные российским сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте", могут создавать группы, которые могут физически драться друг с другом, снимать все это на видео и публиковать в социальных сетях», — сказано в письме, которое получила 88-я Рижская средняя школа.

Отмечается, что школы должны сообщать полиции о таких инцидентах. При этом замдиректора 88-й школы Надежда Шубникова рассказала, что конфликтов под влиянием сериала не было. Однако, по словам директора другого учебного заведения, социальный педагог уже беседовал с некоторыми подростками.

Ранее полиция Киева обвинила сериал «Слово пацана» в плохом влиянии на украинских хулиганов. Подростки, якобы под влиянием кинокартины, ограбили и избили сверстника. Сообщалось, что им грозит до десяти лет лишения свободы.

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      Кристина Есикова
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