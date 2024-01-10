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11:10, 10 января 2024Бывший СССР

В Латвии на грани выдворения оказались несколько тысяч россиян

Поверенный РФ Зыков: закон Латвии о миграции грозит выдворением тысячам россиян

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Управление по делам гражданства и миграции Латвии массово аннулирует виды на жительство россиян в соответствии с недавно принятыми поправками к миграционному законодательству, несколько тысяч соотечественников оказались на грани выдворения. Об этом в эфире Первого канала рассказал временный поверенный России в Латвии Олег Зыков, передает ТАСС.

«Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования абсолютно антигуманных и дискриминационных, на наш взгляд, поправок к миграционному закону страны. В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян», — заявил дипломат.

Нарушение прав русскоязычных граждан в Латвии носит системный характер и продолжается с момента создания прибалтийской республики. Латвия стремится к построению моноэтнического государства и проводит целенаправленную политику по выдавливанию русского языка из всех сфер общественной жизни, уверен Зыков.

Поправки в закон о миграции были приняты латвийским Сеймом в сентябре 2022 года. Обновленная юридическая норма требует от граждан России, имеющих постоянное место жительства в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2, или их документы будут аннулированы.

В декабре 2023 года управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тысячи россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку, то есть к 30 ноября.

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      Глеб Палехов
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