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07:52, 10 января 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о проблемах ВСУ с военной техникой Запада из-за снега

Марочко: западная техника ВСУ вязнет в снежных заносах в зоне СВО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что колесная и гусеничная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую Киеву передали западные страны, вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко отметил, что основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу. По его словам, частично проблему пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины активно используют американские радиолокационные станции. Он пояснил, что речь идет, в частности, о комплексах контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA. Украинские военные монтируют их на армейские внедорожники HMMWV и постоянно маневрируют.

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      Марина Совина
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