В Москве два Mercedes столкнулись с такси

В Москве на улице Поликарпова столкнулись два Mercedes и автомобиль такси

В Москве на улице Поликарпова произошла авария — на дороге столкнулись два Mercedes и один автомобиль такси. Об этом рассказал источник «Известий».

На опубликованных с места аварии кадрах видно, что сильные повреждения получило такси — передняя часть авто сильно помята. О пострадавших не сообщается.

На этой же улице в ночь на среду, 10 января, произошла еще одна авария с участием трех автомобилей. Подробностей ДТП не приводится.

Ранее в Химках водитель Mercedes протаранил автомаркет, после чего его авто загорелось. Предварительно, за рулем находился 31-летний россиянин — он не справился с управлением. Мужчине удалось выбраться из горящей машины благодаря местному жителю, пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и челюсти.