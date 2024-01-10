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08:30, 10 января 2024Россия

В Москве два Mercedes столкнулись с такси

В Москве на улице Поликарпова столкнулись два Mercedes и автомобиль такси

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Москве на улице Поликарпова произошла авария — на дороге столкнулись два Mercedes и один автомобиль такси. Об этом рассказал источник «Известий».

На опубликованных с места аварии кадрах видно, что сильные повреждения получило такси — передняя часть авто сильно помята. О пострадавших не сообщается.

На этой же улице в ночь на среду, 10 января, произошла еще одна авария с участием трех автомобилей. Подробностей ДТП не приводится.

Ранее в Химках водитель Mercedes протаранил автомаркет, после чего его авто загорелось. Предварительно, за рулем находился 31-летний россиянин — он не справился с управлением. Мужчине удалось выбраться из горящей машины благодаря местному жителю, пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и челюсти.

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      Анастасия Шейкина
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