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10:13, 9 октября 2023Россия

Под Москвой Mercedes протаранил алкомаркет и загорелся

В Химках пьяный водитель Mercedes протаранил алкомаркет, авто загорелось

Кадр: Telegram-канал SHOT

В подмосковных Химках пьяный водитель за рулем автомобиля Mercedes протаранил автомаркет, после чего его авто загорелось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, авария в Подмосковье произошла утром в понедельник, 9 октября. Тогда водитель иномарки врезался в алкомаркет, который находился на первом этаже жилого дома в ЖК «Новогорск Парк».

Предварительно, за рулем автомобиля был 31-летний местный житель. Он не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в здание и загорелся. Водителю удалось выбраться из горящего Mercedes благодаря местному жителю, пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и челюсти.

Ранее пьяный житель Красноярского края устроил ДТП и протаранил полный спящих людей частный дом. Стены строения вместе с окном снесло от удара. Пострадал хозяин жилища и все, кто сидел в машине.

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    Анастасия Шейкина
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