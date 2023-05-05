Пьяный россиянин протаранил полный спящих людей частный дом

В Красноярске пьяный водитель устроил ДТП и протаранил полный спящих людей частный дом

Пьяный житель Красноярского края устроил ДТП и протаранил полный спящих людей частный дом. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Авария произошла в красноярском микрорайоне Покровка. 23-летний водитель за рулем Toyota Mark II врезался в знак, опору электропередачи, затем в дом на Заречной, 56. Стены строения вместе с окном снесло от удара. Пострадал хозяин жилища и все, кто сидел в машине.

На опубликованном видео показаны последствия ДТП. Видно, что иномарка перевернулась.

В марте в Санкт-Петербурге водитель Mercedes-Benz пытался припарковаться и протаранил автосалон, внутри которого находились люди. Одного из сотрудников салона придавило столом.