В подмосковной квартире вода полилась из люстры

В квартире в Химках вода полилась с потолка из-за прорыва труб

В квартире в подмосковных Химках из-за прорыва труб вода полилась с потолка. Видео из квартиры появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Дом, где прорвало трубу, расположен на Юбилейном проспекте, 78. По словам жильцов, пострадали квартиры в двух подъездах. На опубликованном видео вода льется с потолка через люстру. На другом видео она стекает по стене.

Одна из жительниц дома рассказала, что проблемы с отоплением и подачей горячей воды в доме наблюдаются с начала отопительного сезона. По ее словам, в домах «рвет трубы», а никаких «подвижек в исправлении ситуации нет».

Ранее в Москве вода залила лестничную клетку, коридор общего пользования и шахту лифта в московском ЖК «Город на Реке Тушино-2018» по адресу Волоколамское шоссе, 71, корпус 8. Предварительно, авария случилась из-за прорыва труб, вызванного разгерметизацией.