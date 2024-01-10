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11:05, 10 января 2024Мир

В Польше захотели допросить экс-главу МИД и его заместителя

Польский депутат Щерба: комиссия Сейма хочет допросить экс-главу МИД и его зама
Збигнев Рау

Збигнев Рау. Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Следственная комиссия Сейма Польши хочет допросить экс-главу польского МИД Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с визовым скандалом. Об этом заявил польский депутат Михал Щерба, сообщает PAP.

«Мы также хотим расследовать степень ответственности бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, вице-премьера по вопросам безопасности Ярослава Качиньского, причастность министра Мариуша Каминьского, независимо от того, будет ли он в тюрьме», — сказал он.

Ранее стало известно, что польская прокуратура проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в ускорении выдачи рабочих виз в обмен на взятки. Нынешний премьер Польши Дональд Туск заявил, что в течение 30 месяцев в Африке и Азии было выдано 250 тысяч польских рабочих виз.

9 января польская полиция задержала бывшего главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве. Они были признаны виновными в превышении полномочий в рамках дела, касавшегося событий еще 2007 года.

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      Семен Александров
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