В Польше захотели допросить экс-главу МИД и его заместителя

Польский депутат Щерба: комиссия Сейма хочет допросить экс-главу МИД и его зама

Следственная комиссия Сейма Польши хочет допросить экс-главу польского МИД Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с визовым скандалом. Об этом заявил польский депутат Михал Щерба, сообщает PAP.

«Мы также хотим расследовать степень ответственности бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, вице-премьера по вопросам безопасности Ярослава Качиньского, причастность министра Мариуша Каминьского, независимо от того, будет ли он в тюрьме», — сказал он.

Ранее стало известно, что польская прокуратура проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в ускорении выдачи рабочих виз в обмен на взятки. Нынешний премьер Польши Дональд Туск заявил, что в течение 30 месяцев в Африке и Азии было выдано 250 тысяч польских рабочих виз.

9 января польская полиция задержала бывшего главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве. Они были признаны виновными в превышении полномочий в рамках дела, касавшегося событий еще 2007 года.