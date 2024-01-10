В Польше заметили раздающего повестки сотрудника украинского военкомата

«Страна.ua»: в Варшаве заметили украинского военкома, раздающего повестки

В Варшаве заметили, предположительно, сотрудника украинского военкомата, раздающего повестки жителям страны. Об этом сообщает издание Страна.ua в Telegram.

Мужчина был одет в военную форму и выписывал повестку другому мужчине, призывая его «как можно скорее покинуть пределы Польши». Рядом с ним стоял припаркованный автомобиль с черными номерами, которыми пользуются военкоматы.

«Посмотрите, что делается! ТЦК (военкоматы) уже в Варшаве», — обратилась женщина-очевидец. Военком попросил ее прекратить видеосъемку.

В настоящий момент официальные органы власти Украины и Польши не предоставили никаких сведений о распространяемой информации.

Ранее в Одессе сотрудники военкоматов начали забирать мужчин из общественного транспорта. Они остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и сопроводили их в автобус.