В России владелица салона красоты обвинила работницу в воровстве и обокрала ее

Жительница Абинска обвинила работницу в воровстве бизнеса и обокрала ее в ответ

Российская бизнесвумен обвинила бывшую работницу в воровстве и обокрала ее в ответ. Подробности инцидента публикует Telegram-канал Mash.

Жительница Абинска Анна (фамилия не раскрывается) открыла собственный салон красоты и наняла Анастасию на работу. Однако вскоре последняя уволилась и открыла своей кабинет, о чем экс-начальница узнала в отпуске и заподозрила свою сотрудницу в краже ее бизнеса.

По словам клиентов, ушедший мастер делала эпиляцию тем же аппаратом, из-за чего владелица решила, что та украла ее технику из салона. Тогда предпринимательница захотела отомстить бывшей работнице: девушка познакомилась с мужчиной Дмитрием в парке и обманом заставила его вынести ноутбук с клиентской базой и аппарат из кабинета Анастасии.

Впоследствии Дмитрий вскрыл офис конкурентки своей знакомой с помощью отвертки и украл упомянутые вещи. Вор признался, что Анна попросила его открыть дверь, поскольку потеряла ключ от студии. Однако в конечном счете выяснилось, что Анастасия на самом деле купила свой аппарат, из-за чего ее бывшая начальница получила 2,5 года условного заключения.

В ноябре сообщалось, что трое мужчин ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей. Тогда грабители посетили один из бутиков, где попытались вынести два головных убора люксового бренда Brunello Cucinelli.