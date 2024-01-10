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16:29, 10 января 2024Среда обитания

В российском городе пропал свет

В нескольких районах Омска из-за аварии пропал свет

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Жители нескольких районов Омска остались без света. Об этом пишет местное издание NGS55.ru.

Сообщается, что подача электроэнергии прекращена в Левобережье, на правом берегу Оми и в районе Московка.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимир Шнипко назвал причину проблемы. По его словам, на подстанции «Таврическая» сработала автоматически аварийная защита. Из-за этого от подачи электричества отключили примерно третью часть Омской области, в том числе почти половину самого Омска. По его словам, восстановить подачу электроснабжения планируется в течение часа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что часть систем ЖКХ в России остается в ветхом состоянии. Он заверил, что в России будет продолжена модернизация всех систем подачи электричества и тепла в жилые дома и на предприятия.

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      Мария Черкасова
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