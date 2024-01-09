В Кремле высказались о ветхости систем ЖКХ в России

Песков подтвердил, что часть систем ЖКХ в России остается в ветхом состоянии

В Кремле подтвердили, что часть систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России остается в ветхом состоянии. На эту тему высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что программы модернизации всех систем ЖКХ в стране будут продолжены. Он отметил, что связанные с отключениями тепла и света проблемы с самого начала решались оперативно — все экстренные, муниципальные, районные и региональные службы работали в круглосуточном режиме.

По словам пресс-секретаря, специалисты приложили максимум усилий, чтобы устранить последствия, хотя не со всеми удалось справиться быстро. «К сожалению, много неудобств, зачастую мучений людям пришлось пережить, которые сидели в холоде, кто-то без электричества. Но разумеется, будут делаться выводы с тем, чтобы в тех местах, наиболее уязвимых с точки зрения ветхости инфраструктуры, чтобы она заранее поменялась», — пояснил Песков.

Ранее жители подмосковного Дмитрова остались без отопления из-за утечки на теплосети. Пострадал целый микрорайон. Специалисты оперативно обнаружили проблему, но почти одновременно с этим образовалась еще одна утечка.