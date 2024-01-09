Жители подмосковного города остались без отопления

Жители микрорайона Космонавтов в Дмитрове остались без отопления из-за утечки

В Дмитрове из-за утечки на теплосети без отопления остался микрорайон Космонавтов. О том, что часть жителей одного подмосковного города осталась без отопления, сообщил глава городского округа Илья Поночевный в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что специалисты оперативно обнаружили утечку, однако, по предварительным данным, образовалась еще одна. «Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. Работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании. После ее обнаружения участок трассы будет отсечен и котельную запустят», — поделился информацией Поночевный. Он также извинился перед дмитровчанами за доставленные неудобства.

Днем ранее стало известно, что котельную микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, где произошла авария, из-за которой в 30-градусные морозы жители остались без отопления, передадут в муниципалитет.