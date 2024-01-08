Частную котельную в микрорайоне Подольска передадут в муниципалитет

Воробьев: частную котельную в Климовске из-за аварии передадут в муниципалитет

Котельная микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, где ранее произошла авария, из-за которой в тридцатиградусные морозы жители остались без отопления, будет передана в муниципалитет. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Причины прорыва теплотрассы пока не установлены, но правительство региона обязуется расследовать дело. «Но уже сейчас ясно — была нарушена эксплуатация, технология, что привело сначала к аварии, а затем к непродуманным действиям, которые сегодня заставляют город восстанавливать всю магистраль», — отметил губернатор.

Предприятие находится на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. Передача котельной муниципалитету позволит укомплектовать предприятие персоналом и вложить деньги в его модернизацию, подчеркнул Воробьев. 10 января будет подписана дорожная карта по передаче.

Власти пообещали, что жильцам пострадавших домов сделают перерасчет за отопление и электроэнергию. В платежке за январь за отопление будет выставлен ноль, а платеж за электричество пройдет как в декабре, без учета январского потребления. Недоплаченная «Мосэнергосбыту» разница будет взыскана с владельца котельной.

Авария на территории завода произошла 4 января. Из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске был введен режим ЧС локального характера. Глава Подольска Григорий Артамонов объяснил, что из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках аварийными бригадами стали появляться новые прорывы на магистральной линии и в домах. По состоянию на 10:40 мск подачу тепла восстановили в 81 из 174 многоквартирных домов микрорайона.