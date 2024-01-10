В США предупредили Украину о приближающейся катастрофе

WP: отсутствие финансовой помощи от США станет катастрофой для Украины

Неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева. Об этом обозреватель Макс Бут написал в своей статье для The Washington Post (WP).

По его словам, деньги Соединенных Штатов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились. Он считает, что если Конгресс США не предпримет никаких действий, Киев «столкнется с ужасающими последствиями».

Обозреватель обсудил эту ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой. Эксперт назвала последствия прекращения помощи США «катастрофическими» для украинской стороны. По ее мнению, Киев потерпит поражение без поддержки американских властей.

«Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов», — сказала Полякова.

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что у Киева истощаются запасы боеприпасов на фоне задержки в утверждении Конгрессом США запроса о помощи Вооруженным силам Украины на 60 миллиардов долларов.