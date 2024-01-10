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12:50, 10 января 2024Россия

Вернувшийся с СВО из-за контузии чеченец избил прохожего в центре Петербурга

«Фонтанка»: в Петербурге вернувшийся с СВО 24-летний чеченец избил прохожего

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга 24-летний уроженец Чечни, который был на специальной военной операции в составе батальона «Ахмат» и вернулся из-за контузии, избил прохожего. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все произошло 2 января на Загородном проспекте. Приезжий набросился с кулаками на горожанина. Последнему на подмогу пытался прийти мужчина и запечатлеть потасовку на камеру. Однако в итоге ему самому пришлось убегать. По предварительным данным, пострадавшего петербуржца в больницах найти не удалось, писать заявление он пока не торопится. В полиции квалифицировали случившееся как уголовное хулиганство, подозреваемого удалось задержать.

В 2023 году он минимум трижды привлекался за мелкое хулиганство в Петербурге. Дважды был оштрафован, но с оплатой тянул до марта, когда был задержан после скандала на станции «Дунайская».

Сам пассажир настаивал, что был вежлив, а в ответ получил хамство. Неоплаченные штрафы объяснил затянувшимся лечением после контузии и потерей паспорта на Украине. Чеченец заверил суд, что вернулся три месяца назад, служил в «Ахмате» и планирует уехать обратно в составе ЧВК «Вагнер». Удалось ли заключить договор, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Тюмени группа прохожих толпой до потери сознания избила участника спецоперации, так как он сделал им замечание из-за поведения.

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      Анна Щербакова
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