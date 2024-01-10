Россиянам назвали самые выгодные вложения

FinExpertiza: самыми прибыльными вложениями 2023 года стали биткоин и акции

Биткоин, акции и золото стали самыми прибыльными инвестициями 2023 года. Самые выгодные вложения назвали аналитики FinExpertiza (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Прошедший год в отличие от волатильного 2022-го порадовал инвесторов, которые не испугались рисков и вложились в основные активы. При этом спекулянты, играющие на разнице котировок, не смогли обогнать сторонников консервативной стратегии, которые сохраняли вложения до конца года, отметили эксперты.

При пассивной стратегии инвестирования самыми доходными по итогам 2023 года стали биткоин (принес прибыль в 176,4 тысячи рублей), иностранные акции (плюс 56,7 тысячи рублей), российские акции (+45,6 тысячи рублей), золото (плюс 37,5 тысячи рублей) и вклады в евро (плюс 37,5 тысячи рублей). В случае спекулятивной стратегии самыми прибыльными стали биткоин (плюс 204 тысячи рублей), иностранные акции (плюс 61,8 тысячи рублей), российские акции (плюс 59,5 тысячи рублей), а также евро (плюс 56,5 тысячи рублей) и доллар (плюс 52,4 тысячи рублей).

Недвижимость сохранила статус инструмента для сохранения капитала, однако фактически перестала быть средством для инвестиций: бум на рынке недвижимости, начавшийся после запуска программы льготной ипотеки, по сути исчерпал себя, а цены выросли до рекордного уровня из-за ужесточения требований к заемщикам, ухудшения условий по программе льготной ипотеки и объявления об ее сворачивании в будущем году, пояснили аналитики.

«По сравнению с 2022-м, минувший год стал более спокойным, пусть и рублевая доходность по многим активам была в значительной мере обусловлена падением курса. "Отгороженный" от западного капитала российский фондовый рынок рос в основном за счет притока средств частных лиц. Именно они теперь управляют рынком после ухода западных институционалов. После роста ключевой ставки ЦБ, вклады и облигации стали крайне привлекательным вложением/ Теперь консервативные стратегии инвестирования отвечают запросам многих инвесторов, обжегшихся в 2022 году и сейчас ориентированных не столько на приумножение, сколько на сбережение накоплений в условиях сохраняющихся внешних и внутренних финансовых рисков, а также высокого инфляционного давления», — заявил вице-президент FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.

Ранее финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев назвал наиболее надежными вариантами вложений для россиян в 2024 году золото и доллары США. По его мнению, рассмотреть такие виды сбережений стоит, несмотря на «потряхивание мировых финансовых рынков». В текущих условиях такие инвестиции не подведут — наличный доллар останется надежным, а золото в силу волатильности рынков и неустойчивости будет расти в цене.