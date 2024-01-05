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08:00, 5 января 2024Экономика

Названы выгодные варианты вложений в 2024 году

Экономист Григорьев посоветовал вкладываться в доллары и золото в 2024 году

Фото: Komsomolskaya Pravda / AP

Золото и доллары США будут наиболее выгодными вариантами вложений для россиян в 2024 году. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Он назвал эти инвестиции наиболее надежными и посоветовал рассмотреть такие виды сбережений.

«По-прежнему, несмотря на то что мировые финансовые рынки потряхивает, доллар остается надежным вложением. Особенно наличный доллар. Вложения в этой валюте в ближайшее время не подведут. И, конечно, золото, которое в силу волатильности рынков и неустойчивости будет расти в цене», — сказал он.

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Также сейчас достаточно высокодоходными выглядят банковские вклады. Владимир Григорьев отметил, что обычно в преддверии зимних праздников финансовые организации увеличивают проценты по депозитам.

«Для совсем консервативных людей повыгоднее будут банковские вклады. Центральный банк (ЦБ) опять поднял ключевую ставку, и ставки по вкладам могут подняться. Тем более традиционно под Новый год повышают [ставки], стараются сделать привлекательные предложения вкладчикам. Это достаточно низкодоходный инструмент, но он будет чуть подоходнее», — добавил экономист.

15 декабря Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку на один процентный пункт — до 16 процентов. Это стало новым максимумом с весны 2022 года. Регулятор связал решение с ростом инфляции. Текущее инфляционное давление остается высоким, отметили в ЦБ. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5 процента.

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