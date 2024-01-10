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14:50, 10 января 2024Мир

На Западе признали неудачу стратегии борьбы против России

Премьер Словакии Фицо: стратегия Запада на Украине не работала с самого начала

Фото: Johanna Geron / Reuters

Стратегия западных стран, использующих Украину для борьбы с Россией, оказалась неудачной и не приносит ожидаемых результатов. В таком ключе высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии для газеты Pravda.

«С самого начала конфликта на Украине я отвергал его черно-белое видение, как того хотели в Вашингтоне или Брюсселе. Война на Украине уходит своими корнями в 2014 год, в развитие украинской политической сцены [после государственного переворота] и отношении [Киева] к русским согражданам. И, конечно же, в тотальном влиянии США на все, что происходило и происходит на Украине после 2014 года. Стратегия Запада на Украине, просто говоря, не работает», — заявил политик.

Фицо также отметил, что Запад поставляет оружие и спонсирует Киев миллиардами долларов лишь с целью «поставить Россию на колени».

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что НАТО и Европейский союз не могут противостоять России в открытой борьбе. По его словам, неспособность Запада поменять ситуацию наибольшим образом устраивает российского лидера Владимира Путина. «У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать», — заключил Скшипчак.

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      Виктория Кондратьева
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