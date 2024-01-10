Названы города России с самым подорожавшим вторичным жильем

SRG: Новокузнецк стал лидером по росту цен на «вторичку» в России

В 2023 году заметнее всего цены на вторичном рынке недвижимости выросли в Новокузнецке. Города с самым подорожавшим жильем назвала консалтинговая компания SRG, результаты ее исследования приводит издание РБК.

В Новокузнецке стоимость одного квадратного метра во вторичном сегменте поднялась больше чем на треть, до 91,8 тысячи рублей. Большой прирост цен также зафиксирован в Магнитогорске (на 32 процента, до 72,8 тысячи рублей за квадрат) и Махачкале (на 31 процент, до 85,7 тысячи рублей). Снижение показателей продемонстрировал Брянск (на 0,5 процента) и Сочи (на 1,2 процента).

Стоимость вторичных квартир росла и в 2022 году, но не такими быстрыми темпами, как в 2023-м, отмечает партнер группы SRG Максим Русаков. Жилье стало менее доступным для населения, но если в ушедшем году эффект сглаживался широким распространением льготной ипотеки, то в 2024-м ставки повысятся. Как прогнозирует эксперт, рынок будет адаптироваться к новым условиям: число сделок резко сократится, а цены на жилплощадь будут плавно снижаться. На восстановление рынка уйдет два года, предполагает Русаков.

В 2022 году лидерами роста цен стало Кемерово (более 30 процентов). Повышение стоимости вторичного жилья более чем на 20 процентов наблюдалось в Кирове, Челябинске и Саратове. В то же время цены на данный сегмент недвижимости опускались в Сочи.

Ранее аналитики зафиксировали подорожание аренды квартир в России. Больше всего ставки поднялись в Кирове, а меньше всего — в Севастополе.