Аренда квартир в российских городах подорожала

Аналитик Луценко: заметнее всего аренда жилья подорожала в Кирове

Снимать жилье в крупных российских городах стало дороже. Ситуацию на рынке аренды в 2023 году проанализировала компания «Мир квартир», данные приводят РИА Новости.

Лидером роста ставок стал город Киров — там стоимость аренды однокомнатных квартир поднялась на 53 процента, «двушек» — на 44 процента, а «трешек» — на 78 процентов. Вслед за Кировом идут Якутск, Набережные Челны, Улан-Удэ и Мурманск. Меньше всего цены на съем недвижимости изменились в Севастополе, Ленобласти, Ижевске, Сочи и Владимире.

В столице ставки аренды «однушек» увеличились на 19 процентов, в Подмосковье — на 12 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 15 процентов. В среднем по России показатели выросли на 22 процента — до 21 тысячи рублей в месяц. В то же время снять двухкомнатную квартиру в российских мегаполисах стало дороже на 19 процентов, до 27 тысяч рублей, и трехкомнатных – на 15 процентов, до 34 тысяч рублей, сообщили аналитики компании.

В течение прошлого года цены на аренду жилья поднимались равномерно, однако к концу года показали двузначный прирост. По мнению гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, причина заметного роста ставок — в снижении покупательской способности россиян. Многие отказались от идеи приобрести квартиру и решили взять ее в аренду. Помимо этого, на ценовые показатели повлияло сокращение предложения съемных квартир, инфляция и рост тарифов ЖКХ. Эксперт полагает, что аренда будет дорожать и в 2024 году, в особенности после отмены льготной ипотеки на первичном рынке.

Ранее россиянам дали советы, как сбить цену на аренду жилья. При обсуждении скидки на аренду можно сослаться на состояние квартиры, ее укомплектованность техникой и мебелью, а также развитость инфраструктуры в районе.