Названы позволяющие сторговаться при аренде жилья аргументы

Эксперт по недвижимости Ахметшин рассказал о способах сбить цену на аренду жилья

Чтобы попробовать снизить цену за аренду квартиры, предварительно стоит изучить обстановку на рынке в регионе, посоветовал гендиректор агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин. Аргументы, которые могут позволить сторговаться при аренде жилья, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Изучите обстановку на рынке. Если вы увидите, что в этом районе и в этом сегменте нет большого выбора квартир по такой же цене или ниже, можно попробовать договориться с хозяином выбранной вами жилплощади о снижении стоимости аренды. При отсутствии альтернативы торговаться не стоит. Если вы все же решили это сделать, то не злоупотребляйте торгом: недвижимость сейчас действительно значительно подорожала, и ваши усилия могут оказаться тщетными», — рекомендовал эксперт.

Первый аргумент, который можно использовать при торге — это как раз цена подобных квартир в среднем по рынку в регионе. Второй — местоположение квартиры: насколько оно удобно для вас, развита ли инфраструктура. Также при торге следует обращать внимание на состояние квартиры, ее укомплектованность техникой, мебелью и наличием в ней удобств, сказал Ахметшин.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» посоветовал торговаться без агрессии и приводить только очевидные аргументы либо те, которые вы можете подтвердить.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута спрогнозировал снижение цен на квартиры на вторичную недвижимости на 20-30 процентов. Это произойдет, когда рынок охладится.