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19:43, 10 января 2024Россия

Жителей Севастополя предупредили о тренировке расчетов ППДО

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о тренировке расчетов ППДО
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о тренировке расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО). Соответствующий пост появился в Telegram-канале градоначальника.

«С 19:30 до 20:30 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить тренировку расчетов ППДО», — пояснил политик.

По его словам, тренировка будет проводиться со стрельбой из различных видов вооружения.

Ранее в Севастополе предупредили о громких звуках из-за уничтожения на полигоне в районе Кара-Кобы взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшейся украинской ракеты, упавшей 4 января в частном секторе возле Севастопольского государственного университета.

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      Никита Абрамов
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