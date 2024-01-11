79-летняя певица в облегающем платье снялась в рекламе модного бренда

Экс-участница группы The Supremes, американская певица и актриса Дайана Росс стала лицом парижского модного дома Saint Laurent. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бренда.

79-летняя исполнительница снялась в рекламе марки в облегающем макси-платье черного цвета с длинными рукавами, которое подчеркивало ее стройную фигуру. На черно-белом снимке звезда позировала, присев на высокий белый табурет и убрав руки за спину. При этом она распустила волосы, сделав пышную прическу в форме шара, и подчеркнула глаза широкими стрелками.

Пользователи сети выразили свое восхищение внешностью знаменитости в комментариях. «Живая богиня», «Легендарная женщина», «Икона», «Да, она икона и она определяет время! Когда у женщин больше нет срока годности», — высказались юзеры.

В августе 2023 года испанская актриса Анхела Молина стала новым лицом масс-маркетового бренда Zara. 67-летняя знаменитость приняла участие в съемках рекламной кампании марки вместе с супермоделью Рианной Ван Ромпей.