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07:38, 11 января 2024Ценности

«Ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном нижнем белье

Фото: @realbarbarapalvin

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в откровенных нарядах для рекламы американского бренда For Love & Lemons. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ангел» Victoria's Secret предстала перед камерой в нижнем белье из новой коллекции марки, приуроченной ко Дню святого Валентина. Так, 30-летняя манекенщица позировала в двух красных комплектах нижнего белья с кружевами, которые состояли из бюстгальтеров с косточками, трусов и поясов для чулок.

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При этом один образ модель дополнила чулками, а второй — белыми гольфами и ажурными перчатками.

Ранее в январе американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер также показала тело в купальнике. 28-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха на острове Барбадос. На кадрах она предстала на пляже, позируя в салатовом бикини в черную полоску.

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      Карина Черных
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