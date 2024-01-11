«Ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном нижнем белье

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в откровенных нарядах для рекламы американского бренда For Love & Lemons. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ангел» Victoria's Secret предстала перед камерой в нижнем белье из новой коллекции марки, приуроченной ко Дню святого Валентина. Так, 30-летняя манекенщица позировала в двух красных комплектах нижнего белья с кружевами, которые состояли из бюстгальтеров с косточками, трусов и поясов для чулок.

При этом один образ модель дополнила чулками, а второй — белыми гольфами и ажурными перчатками.

Ранее в январе американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер также показала тело в купальнике. 28-летняя манекенщица поделилась снимками, сделанными во время отдыха на острове Барбадос. На кадрах она предстала на пляже, позируя в салатовом бикини в черную полоску.