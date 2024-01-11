В российском регионе автомобиль провалился под землю

В Ростовской области машина с водителем провалилась под асфальт

В городе Азов Ростовской области автомобиль провалился под асфальт посреди проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Азов Новости и события».

Машина с водителем внутри упала в водопроводный колодец и практически полностью оказалась под землей. За рулем сидела женщина — ее пришлось извлекать через багажник. По словам местных жителей, она должна была ехать в машине с детьми, но в момент происшествия находилась в салоне одна.

Причин обрушения коммунальщики не обнаружили. Однако, как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на горожан, обвал асфальтового покрытия мог произойти из-за канализационной трубы, которая проходит в этом месте. После ее недавней замены земля сильно просела. Вероятно, ее размыло из-за протечки в коммуникациях.

Аналогичная ситуация произошла в декабре в другом российском регионе — Дагестане. Дорожное полотно провалилось под колесами мусоровоза, и тот частично ушел под землю.