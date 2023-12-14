В российском городе мусоровоз провалился под землю

В Каспийске большегруз провалился под землю

В дагестанском Каспийске мусоровоз провалился под землю. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Каспийск 24».

Инцидент произошел в четверг, 14 декабря, на улице Орджоникидзе. Дорожное полотно провалилось под колесами большегруза, и тот частично ушел под землю. На записи, снятой местным жителем, видно, как упавшая машина накренилась, а ее задняя часть оказалась в образовавшейся яме. «Просто в асфальт провалился. Текстуры не загрузились», — иронично прокомментировал ситуацию очевидец произошедшего.

Информация о том, кто виноват в инциденте, на данный момент отсутствует. Агентству РИА Новости в мэрии сообщили, что специалисты уже приступили к ремонту поврежденного участка дороги.

Ранее в декабре стало известно, что в центре Орла провалился асфальт на трамвайных путях.

