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12:18, 14 декабря 2023Среда обитания

В российском городе мусоровоз провалился под землю

В Каспийске большегруз провалился под землю

В дагестанском Каспийске мусоровоз провалился под землю. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Каспийск 24».

Инцидент произошел в четверг, 14 декабря, на улице Орджоникидзе. Дорожное полотно провалилось под колесами большегруза, и тот частично ушел под землю. На записи, снятой местным жителем, видно, как упавшая машина накренилась, а ее задняя часть оказалась в образовавшейся яме. «Просто в асфальт провалился. Текстуры не загрузились», — иронично прокомментировал ситуацию очевидец произошедшего.

Информация о том, кто виноват в инциденте, на данный момент отсутствует. Агентству РИА Новости в мэрии сообщили, что специалисты уже приступили к ремонту поврежденного участка дороги.

Ранее в декабре стало известно, что в центре Орла провалился асфальт на трамвайных путях.

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      Полина Кислицына
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