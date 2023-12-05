Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:28, 5 декабря 2023Среда обитания

В российском городе провалился асфальт

В центре Орла обвалился асфальт на трамвайных путях

Фото: Telegram-канал «Город Орел | Юрий Парахин»

В центре Орла провалился асфальт на трамвайных путях. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Парахин.

Он прибыл на место происшествия, осмотрел его вместе с работниками оперативных служб и назвал ситуацию достаточно серьезной. Парахин объявил о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Telegram-канале мэра города появилось фото, на которых показано, что дыра образовалась посередине трамвайных путей. Под ней видны шпалы.

Минимум до полуночи на четверг, 7 декабря, участок дороги будет перекрыт. Движение всего транспорта, в том числе общественного, будет ограничено, а движение трамваев — временно прекращено.

Дорога, на которой обвалился асфальт, ведет к Красному мосту. 30 ноября его открыли после реставрации. Сооружение является объектом культурного наследия регионального уровня. Мост соединяет Гостиную улицу на левом берегу Оки с Московской улицей на правом.

Ранее в Омске асфальт обвалился рядом с новостройкой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

      Невзорова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости