В российском городе провалился асфальт

В центре Орла обвалился асфальт на трамвайных путях

В центре Орла провалился асфальт на трамвайных путях. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Парахин.

Он прибыл на место происшествия, осмотрел его вместе с работниками оперативных служб и назвал ситуацию достаточно серьезной. Парахин объявил о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Telegram-канале мэра города появилось фото, на которых показано, что дыра образовалась посередине трамвайных путей. Под ней видны шпалы.

Минимум до полуночи на четверг, 7 декабря, участок дороги будет перекрыт. Движение всего транспорта, в том числе общественного, будет ограничено, а движение трамваев — временно прекращено.

Дорога, на которой обвалился асфальт, ведет к Красному мосту. 30 ноября его открыли после реставрации. Сооружение является объектом культурного наследия регионального уровня. Мост соединяет Гостиную улицу на левом берегу Оки с Московской улицей на правом.

Ранее в Омске асфальт обвалился рядом с новостройкой.