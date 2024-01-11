Украинский политолог Бортник: Байден оказался в политической ловушке из-за РФ

Любые заявления президента США Джо Байдена о конфликте с Россией идут на пользу Республиканской партии, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, республиканцы загоняют администрацию Байдена в ловушку. «Потому что те цели Белого дома в этой войне, которые реальны, они очень публично непривлекательны. . А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны», — отметил он.

Политолог отметил: противники Байдена требуют от него документа, гда конкретно были бы указаны цели и стратегия США в конфликте на Украине. По его мнению, республиканцы потребуют от президента совместного решения по поводу целесообразности дальнейшей конфронтации с Москвой.

Бортник признал, что публичная цель Вашингтона — «разгромить Россию военным путем» — невыполнима, и американские элиты это понимают.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес признал поражение Киева по всем фронтам. Он заявил, что украинские военные не испытывают оптимизма насчет ситуации на фронте.