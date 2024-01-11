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16:21, 11 января 2024Ценности

Девушка купила сумку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому

Кадр: @godsjunk

Девушка (имя и фамилия неизвестны) купила сумку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видеоролике пользовательница сети с никнеймом @godsjunk рассказала, что решила последовать рекомендации друзей и стала тщательно проверять вещи, приобретенные в комиссионных магазинах. Затем она показала на камеру черный клатч. «Сначала я нашла только пару конвертов, а потом — бац! Целая пачка денег!» — воскликнула она и пояснила, что ценная находка составила 45 долларов (около 4000 рублей).

Зрители, в свою очередь, также решили поделиться воспоминаниями о необычных покупках в подобных магазинах. «Однажды моя мама нашла в пальто 600 долларов (54 тысячи рублей)», «Проверяйте и декоративные подушки. Как-то внутри нее я нашел 750 долларов (67,5 тысячи рублей)», «С этого момента я буду тщательно проверять каждую сумку в магазине», — писали они в комментариях под роликом.

В декабре бьюти-блогерша порылась в мусорке у косметического магазина Ulta и удивилась ценным находкам. Инфлюенсер с никнеймом GlamourDDive из Техаса рассказала, что нашла в баке у бутика коробки, которые сотрудники утилизировали с витрин. По ее словам, в некоторых боксах была испорченная косметика с истекшим сроком годности и пробники товаров. В то же время она отметила, что в одном из них находились продукты, которые были пригодны к использованию.

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      Мария Винар
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