Блогерша порылась в мусорке и удивилась ценным находкам

Бьюти-блогерша порылась в мусорке у косметического магазина Ulta и удивилась ценным находкам. Соответствующий ролик, который набрал 2,7 миллиона просмотров, появился на ее странице в TikTok.

Инфлюенсер с никнеймом GlamourDDive из Техаса рассказала, что нашла в баке у бутика коробки, которые сотрудники утилизировали с витрин. По ее словам, в некоторых боксах была испорченная косметика с истекшим сроком годности и пробники товаров, однако в одном из них находились пригодные к использованию товары.

Среди найденных вещей оказались парфюм, а также уходовые и декоративные средства для лица, тела и волос таких популярных брендов, как Plump, Morphe, Drybar, Coach, Chanel, Mac, Redken, Clinique и другие марки. «Они почти не использовались. Здесь косметика на сотни долларов», — высказалась она в видео.

В октябре 2021 года Анна Сакс также приобрела множество искромсанных сумок из кожи и обувь Coach у женщины, которая нашла их в одном из городских мусорных баков. По мнению блогерши, сотрудники марки намеренно приводят в негодность нераспроданные изделия.

