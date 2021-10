Блогерша обнаружила в помойке изуродованные предметы роскоши и объяснила находку

Пользовательница сети обнаружила изуродованные предметы роскоши люксового бренда Coach в помойке и объяснила свою находку. Посты появились на ее странице в Instagram.

В опубликованном ролике Анна Сакс рассказала, что приобрела множество искромсанных сумок из кожи и обувь у женщины, которая нашла их в одном из городских мусорных баков в августе. По мнению блогерши, сотрудники марки намеренно приводят в негодность нераспроданные изделия.

Автор публикации полагает, что работники Coach умышленно портят свои товары, после чего списывают их как поврежденные, чтобы таким образом снизить налоги компании. «Я считаю, что это одна из форм налогового мошенничества, такая же, как поджог собственного дома с последующим требованием выплаты от страхового агентства», — высказалась Сакс.

Кроме того, блогерша обвинила Coach в лицемерии, обратив внимание на то, что ретейлер предлагает покупателям услугу по ремонту купленных аксессуаров. «Я планирую отнести несколько найденных вещей в магазин, чтобы их починили», — в заключение поделилась планами героиня материала.

