Популярную кофейню обвинили во лжи из-за объема напитков в стаканах

Посетитель популярной сети кофеен Costa Coffee раскрыл тайну об объеме напитков в заведении и спровоцировал обсуждение в сети. На опубликованное в его TikTok видео и комментарии обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 27-летний Льюис Аксалл (Lewis Axall) из Великобритании переливает кофейный напиток из бумажного стакана самого большого размера в аналогичную емкость среднего объема, демонстрируя, что каждый из стаканов наполняется до краев. При этом его кофе был приготовлен в автомате для самообслуживания.

Автор ролика обвинил сеть кофеен во лжи и пожаловался, что ему приходится переплачивать за большой стакан кофе несмотря на то, что в емкости разного объема в Costa Coffee помещают одно и то же количество напитка.

Публикация парня стала вирусной: она набрала почти 750 тысяч просмотров и больше 30 тысяч лайков. Пользователи сети принялись критиковать сеть за мошенничество. «Вот таким образом они зарабатывают деньги», «Это действительно так. Я всегда заказываю большой кофе в средний стакан и плачу за меньший объем», «Точно такая же система работает в "Макдоналдс" с молочными коктейлями и картофелем фри», «Так делают многие заведения», — писали они в комментариях.

Представители кофейни обратили внимание на негативные комментарии в соцсетях и сделали заявление: «Мы можем заверить клиентов, что покупая большой напиток в автоматах Costa Express, вы получаете больше кофе и жидкости по сравнению с обычным объемом. Каждый напиток, включая объем жидкости и консистенцию молочной пены, которая теряется при переливании из одной чашки в другую, выдается в соответствии с размером чашки и выбранным напитком. В целях безопасности наших клиентов ни один напиток никогда не наливается до краев, как показано на видео».

В ноябре 2020 года работник «Макдоналдс» раскрыл обман ресторана об объеме напитков. Блогер с никнеймом @mykah.mykah поделился разоблачающим роликом в TikTok, на котором показал, что в стаканы разного объема в McDonald’s помещается одинаковое количество жидкости.