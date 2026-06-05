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15:41, 5 июня 2026Экономика

Раскрыта неожиданная опасность рассады дома

Ветеринар Фроленко: Рассада томатов, лука и перца опасна для домашних питомцев
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Рассада томатов, лука и перца оказалась опасной для домашних питомцев. Неожиданные риски подготовки растений к высаживанию на даче раскрыла ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко, пишет «Газета.ru».

По словам ветеринара, опасность могут представлять грунт, удобрения, стимуляторы роста, плесень в почве и декоративные элементы. А некоторые популярные культуры и вовсе токсичны для питомца. Так, стоит держать подальше от кошек и собак рассаду томатов, лука, чеснока и острого перца. Угрозу также представляют авокадо, некоторые виды зелени и комнатных цветов.

Фроленко посоветовала размещать рассаду вне зоны доступа питомцев и не использовать токсичные удобрения. Кроме того, нужно как можно быстрее убирать просыпавшийся грунт и не позволять животным жевать растения.

Ранее россиянам посоветовали не вызывать стресс у рассады частыми поливами и удобрениями.

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