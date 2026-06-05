Котяков оценил риски уничтожения некоторых профессий искусственным интеллектом

Котяков: Сегодня вытеснение каких-то профессий из-за внедрения ИИ маловероятно

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) не пройдет бесследно для некоторых профессий. Об этом в комментарии корреспонденту «Ленты.ру» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на вопрос о перспективах влияния ИИ на рынок труда, министр сказал, что оперативное вытеснение каких-либо профессий из-за внедрения ИИ маловероятно. Однако уже сейчас ИИ забирает на себя часть рутинных задач, и в перспективе может измениться содержание профессий за счет передачи части рутинных функций технологиям.

«За счет этого мы можем менять внутреннее содержание профессий и наращивать производительность труда, так как выполнением некоторых рутинных операций займется искусственный интеллект», — сказал Котяков.

В январе этого года главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша предупредил, что если надежды на повышение производительности труда и прибыльности за счет внедрения ИИ не оправдаются, то устойчивость мировой экономики окажется под угрозой. Инвестиции в этот сегмент рухнут, а за этим последует падение темпов роста глобального ВВП.