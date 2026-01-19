Реклама

Экономика
16:09, 19 января 2026Экономика

Искусственный интеллект сочли угрозой для мировой экономики

МВФ: Мировая экономика будет под угрозой, если ИИ не повысит производительность
Кирилл Луцюк

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Если надежды на то, что искусственный интеллект (ИИ) повысит производительность труда и прибыльность, не оправдаются, то устойчивость мировой экономики окажется под угрозой. Об этом предупредил главный экономист международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. Его процитировало издание Financial Times.

По его мнению, если инвестиции в ИИ упадут, то вместе со снижением акций технологических компаний это чревато сокращением роста мирового ВВП в 2026 году примерно на 0,4 процентных пункта. Гуринша уточнил, что хотя ситуация пока далека от той, которая наблюдалась накануне кризиса доткомов, для некоторого беспокойства основания, тем не менее, есть. Даже небольшое изменение ситуации к худшему может серьезно сказаться на благосостоянии людей.

В конце минувшей недели с аналогичным прогнозом выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Он заявила, что мировой экономике грозят серьезные финансовые трудности, если огромные ресурсы, вкладываемые в искусственный интеллект, не приведут к обещанному росту производительности.

