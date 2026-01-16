Реклама

Экономика
11:34, 16 января 2026Экономика

Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

МВФ: Мировую экономику ждут трудности, если ставка на ИИ не оправдается
Кирилл Луцюк

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Мировой экономике грозят серьезные финансовые трудности, если огромные ресурсы, вкладываемые в искусственный интеллект (ИИ), не приведут к обещанному росту производительности. Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее процитировало Reuters.

По ее словам, вскоре МВФ опубликует прогнозы, которые покажут, что мировая экономика сохранила устойчивость к торговым потрясениям. Однако, как отметила Георгиева, сегодня «мы живем в более непредсказуемом мире, и тем не менее немало компаний и политиков действуют так, как будто мир не изменился». В частности, ее обеспокоило то, что многие страны не смогли создать достаточные резервы для новых потрясений, которые могут произойти.

«К сожалению, с тех пор, как я заняла эту должность (в 2019 году), меня ждал один шок за другим», — констатировала она.

В то же время она обратила внимание на впечатляющие экономические показатели США, достижению которых не помешали тарифы, введенные американским лидером Дональдом Трампом. Общий уровень тарифов оказался ниже, чем первоначально предполагалось, а большинство стран воздержалось от введения ответных мер, что помогло ограничить последствия американских пошлин.

Осенью прошлого года МВФ опубликовал доклад, авторы которого пришли к выводу, что бум ИИ опасен грандиозным крахом из-за слишком оптимистичных ожиданий. Речь идет о том, что обрушение рынка ИИ окажется столь мощным, что его можно будет сравнить с крахом доткомов в 2000-2001 годах.

