В МИД тремя словами описали призывы Кишинева вывести части ВС России из ПМР

Галузин: Призывы Кишинева о выводе войск из ПМР — вздорные, беспочвенные и провокационные

Призывы Кишинева о выводе войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) — вздорные, беспочвенные и провокационные. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«[Заявления Кишинева] вздорные, беспочвенные и провокационные. Вот только так их можно оценить, потому что мандат миротворческой операции известен, он закреплен международно-правовыми документами, он не исчерпан и более того урегулирование приднестровского конфликта увязывается с политическими договоренностями», — заявил дипломат.

По словам Галузина, перспективы договоренностей с молдавской стороной в Москве не наблюдают, в том числе, из-за схожей политики Кишинева и Киева. Руководство Молдавии при Майи Санду, добавляет замминистра, стремится «расшатать позиции» непризнанного Приднестровья, оказывая на него политическое и психологическое давление.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что разрешения замороженного конфликта в непризнанной ПМР в ближайшее время ожидать не стоит. По его словам, главной причиной этому является продолжающийся конфликт на Украине.