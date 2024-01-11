Доктор Мясников рассказал о раздражающих его просьбах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что его раздражают просьбы читателей назначить им лекарственные препараты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников рассказал, что многие читатели просят его назначить им таблетки. Однако, как объяснил доктор, он не только не имеет права дистанционно прописывать лекарства, но и не хочет этого делать.

«Сразу отсылаю любителей точной информации, то есть ограниченных людей, к справочнику практического врача. И прошу от меня отписаться. Раздражаете меня очень, искушаете ответить матом. (...) Ну, в общем, пока держусь», — высказался он.

Ранее Мясников рассказал россиянам, как правильно начать рабочие дни после новогодних праздников. Врач посоветовал не нагружать себя и не приступать к активной работе сразу после окончания длинных выходных. Он также отметил, что в первые дни после праздников очень важно преодолеть себя.