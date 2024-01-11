В Госдуме прокомментировали смерть худрука Малого театра Соломина

Депутат Драпеко назвала худрука Малого театра Соломина нравственным ориентиром

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко принесла соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина, умершего 11 января в возрасте 88 лет. Депутат прокомментировала сообщения о том, что артиста не стало, в беседе с «Лентой.ру».

«Юрий Мефодьевич был нравственным ориентиром в очень трудные годы, последние 30 лет перестройки, нападок на традиционный российский театр, разрушения традиционных ценностей. Он сохранял вот этот стержень, на который мы все ориентировались», — сказала депутат.

Юрий Мефодьевич, безусловно, герой нашего времени, человек, который пронес через десятилетия свою веру в российскую традицию, в добро, в то, что русский театр должен всегда быть отражением, зеркалом народной жизни. Он смог это воплотить на сцене театра, он был любимым, истинно народным артистом, работы которого видели миллионы зрителей в кинематографе Елена Драпеко первый зампред Комитета Госдумы по культуре

Более того, парламентарий назвала смерть Соломина большой утратой для всех работников культурной сферы.

«Для нас, его коллег, товарищей по театральному цеху, и тех, кто работал в культуре, он был светочем, моральной опорой. Искренне жаль, что его больше нет с нами, но в нашей памяти, в наших сердцах он останется на десятилетия, и еще долго историки культуры, культурологи будут изучать его творчество и его жизнь», — заключила Драпеко,

Ранее стало известно о смерти Соломина. 6 ноября прошлого года Соломина экстренно госпитализировали в Москве: худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки, скорую помощь ему вызвали очевидцы. У артиста диагностировали двустороннюю пневмонию. Заболевание началось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции.

В фильмографии Соломина насчитывается более ста проектов, в числе которых — «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага» и многие другие.