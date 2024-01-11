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13:21, 11 января 2024Культура

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

ТАСС: народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На 89-м году жизни скончался народный артист СССР и России, художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление близких актера.

6 ноября прошлого года Соломина экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки, а скорую помощь ему вызвали очевидцы.

Артисту диагностировали двустороннюю пневмонию. Заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции.

В конце декабря внучка Соломина рассказала, что актер будет вынужден встретить Новый год в больнице. Она отметила, что решение было принято врачами после изучения контрольных анализов звезды.

В фильмографии Соломина насчитывалось более ста проектов, в числе которых — «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага» и многие другие.

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      Анастасия Астахова
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