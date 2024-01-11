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01:44, 11 января 2024Бывший СССР

Украинский разведчик пожаловался на российские дроны

Командир разведвзвода Крым: ВСУ долго сидят в укрытиях из-за российских дронов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Крым заявил, что постоянные удары российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заставляют военных долгое время прятаться в укрытиях. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Украинская правда».

Украинский разведчик пожаловался на российские дроны и подчеркнул, что военные «почти не вылезают из нор», поскольку российские дроны регулярно сбрасывают гранаты на позиции ВСУ. Он признал, что Россия обладает мощной армией беспилотников, в то время как у Украины нет таких возможностей.

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«Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают , работают постоянно. Такого раньше не было», — отметил он.

Ранее конфликт на Украине назвали «первой войной дронов». С таким мнением выступил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус.

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      Марина Совина
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