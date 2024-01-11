Еще один российский город остался без света

Часть Новосибирска оказалась без света и отопления из-за аварии

Часть Новосибирска осталась без подачи электричества и отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает NGS.ru.

Отключение подачи теплой воды затронуло Ленинский и Кировский. Из-за аварии больницам и поликлиникам пришлось приостановить плановую госпитализацию и проведение назначенных операций. Из-за прорыва на улицах города образовались потопы.

Прорыв произошел на участке на Пархоменко, 107, на магистральной трубе диаметром 70 сантиметров. Авария произошла около двух часов ночи.

Ранее без света осталась половина Омска и треть Омской области. По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Омской области Владимира Шнипко, инцидент произошел на подстанции «Таврическая», где сработала автоматически аварийная защита.