Ведущая культовой детской передачи раскрыла сложность работы в проекте

Федорова: в передаче «Спокойной ночи, малыши!» было сложно говорить с куклами

Ведущая культовой детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» Оксана Федорова призналась, что первое время ей было непросто общаться с куклами в кадре. Сложность работы в проекте она раскрыла в интервью «Вечерней Москве».

«Поначалу было сложно говорить с куклами как с живыми персонажами, но со временем стала воспринимать их как настоящих», — высказалась Федорова о работе в передаче.

По словам ведущей, она боялась, что после первой съемки ее не возьмут в программу. Она вспомнила, что в сценах с ее участиям приходилось делать много дублей. «Мне казалось, что ничего не получается. Но главный художник программы Александр Саушин тогда сказал: "А мне она в кадре нравится. Думаю, у нее все получится!"», — вспомнила Федорова и добавила, что в итоге его слова оказались пророческими.

Ранее Федорова рассказала о комплексах по поводу внешности. Она заявила, что раньше была недовольна ногами и осанкой.

Оксана Федорова — российская телеведущая и модель, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». В разное время вела программы «Форт Боярд», «Субботник» и «Субботний вечер». С 2002 года является ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши!».