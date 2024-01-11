ФСБ установила личность разрисовавшего орудие эсминца в Севастополе граффитиста

В Севастополе нашли граффитиста, разрисовавшего орудие эсминца «Бойкий»

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции Севастополя установили личность граффитиста, разрисовавшего морское артиллерийское орудие эсминца «Бойкий» на объекте культурного наследия регионального значения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Информация о случившемся поступила в дежурную часть накануне. По словам очевидцев, неизвестные нанесли рисунок на орудие 11-й береговой батареи.

Злоумышленника нашли и задержали, им оказался 37-летний житель Москвы. Во время разговора с полицейскими он пояснил, что с помощью рисунка хотел оставить свой фирменный знак в Севастополе. В ближайшее время материалы, собранные сотрудниками правоохранительных органов, будут переданы следователям.

Ранее в Красногорске неизвестный нарисовал свастику на памятнике «Рубеж обороны Москвы».