Глава МИД Латвии захотел возглавить НАТО из-за большой платежеспособности

Кариньш: НАТО возглавит страна, тратящая на оборону больше двух процентов ВВП

Организацию Североатлантического договора (НАТО) должна возглавить страна, которая больше тратит на оборону. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с изданием Politico.

Кариньш прокомментировал свое желание возглавить НАТО после ухода нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга. По мнению министра, он может стать отличным лидером альянса, так как Латвия тратит на оборону больше двух процентов ВВП. Политик отметил, что расходы Латвии на оборону составляют 2,4 процента ВВП.

«Мы вкладываем деньги в то, о чем говорим», — заявил дипломат, подчеркнув, что председателю организации важно уметь говорить с теми странам-членами, которые еще не достигли целевого показателя.

Отмечается, что помимо Кариньша о своем желании возглавить НАТО заявили премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее Столтенберг заявил, что не намерен продлевать свои полномочия на должности генсека НАТО. Он должен был покинуть должность 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры государств-членов блока решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.