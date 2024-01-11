Главврач отреагировал на жестокое обращение с пенсионером в больнице Кубани

Главврач ЦРБ Кубани: врача, в чью смену привязали пациента к койке, отстранили

Врача-терапевта, в чью смену пожилого пациента привязали к койке обрывками простыни, отстранили от работы для проведения внутренней проверки. Об этом, реагируя на жестокое обращение с пенсионером, сообщил главврач Центральной районной больницы Красноармейского района Кубани Андрей Бобров. Его слова передает РИА Новости.

«Считаю себя обязанным извиниться перед самим пациентом и его родными. Врач-терапевт смены уже отстранен от исполнения обязанностей», — сообщил медик.

По его словам, для выяснения обстоятельств случившегося в учреждении опрошены не только врачи, но и пациенты соседних палат терапевтического отделения. Главврач пообещал принять исключительные меры по результатам внутренней проверки.

Сейчас пациент, родственники которого пожаловались на жестокое отношение в медицинском учреждении, получает необходимое лечение в полном объеме, добавил главный врач.

Днем ранее, 10 января, стало известно, что в одной из больниц Краснодарского края пенсионера, больного пневмонией, привязали к кровати обрывками простыни. На это пожаловался внук пожилого пациента. По словам мужчины, его матери позвонил и рассказал о происходящем сосед пенсионера по палате. Он также показал фотографии и видео, на которых видно полураздетого пожилого россиянина в одном памперсе с привязанными к кровати ногами. После случившегося прокуратура начала проверку.