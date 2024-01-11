Готовившегося вступить в террористическую организацию россиянина осудили

Ростовчанин получил 7 лет за подготовку к вступлению в «Хайят Тахрир аш-Шам»

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Ростовской области Ислама Турунова, готовившегося вступить в запрещенную в России международную террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» на территории Сирии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда»), части 1 статьи 30 по части 2 статьи 205.5 («Подготовка к организации деятельности террористической организации и участию в ней») и по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на два года и обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

По данным ведомства, с 17 апреля 2022 года Турунов начал активную подготовку к вступлению в «Хайят Тахрир аш-Шам» — он вел переписку с членами данной террористической организации, а также искал тех, кто сможет помочь ему добраться на подконтрольную им территорию. Кроме того, с 21 июня 2020 по 1 сентября 2021 года подсудимый разместил в одной из своих соцсетей публикации с признаками пропаганды и оправдания идеологии терроризма. Он был задержан сотрудниками ФСБ в июне 2022 года.

Ранее суд вынес приговор в отношении отца и сына по фамилии Воронины, готовивших теракт против силовиков в Забайкальском крае.